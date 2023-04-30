Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает о кризисе в Судане и всей Восточной Африке

«До того, как начались боевые действия, в стране голодала треть населения, сейчас нехватка всего и цены на продукты стремительно растут», — заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Германии Мартин Фрик.

Подобный рост цен также отмечается в соседних странах Чад и Южный Судан, ведь обе страны приняли тысячи беженцев с начала боевых действий в Судане.

«В Южном Судане, который погружается в наводнения из-за климата и засухе в других местах, цены на продукты питания выросли на 28 процентов за очень короткое время», — отметил Фрик.

К этому добавляется напряженная ситуация на Африканском Роге, где после шести неудачных дождливых сезонов потребность также находится на рекордном уровне.

ВПП была вынуждена приостановить свою поддержку 7,6 миллиона человек в Судане из-за боевых действий.

По словам Фрика, беженцы, нашедшие приют в Судане, беременные женщины или недоедающие дети остались бы ни с чем без поддержки ВПП. Как только ситуация с безопасностью позволит, помощь должна быть возобновлена.