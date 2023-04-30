«Ночные волки» открыли акцию «Дорогами Победы», через Донбасс в Германию

Сотни российских байкеров из клуба «Ночные волки» собрались в эту субботу, 29 апреля, в Москве, чтобы начать патриотический марш, который должен пройти через восточную Украину и завершится в Германии.

«Война не остановит весну! Это главный посыл сегодняшней встречи», — рассказал 60-летний лидер и основатель клуба Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург» в интервью AFP перед стартом акции.

«Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Россия, наше стремление к победе вечно», — сказал он, добавив, что необходимо сделать все, чтобы «приблизить победу» российской армии на Украине.

Несколько участников митинга размахивали российскими и советскими флагами. Некоторые наклеили на свои мотоциклы букву «Z» — символ специальной военной операции.

Акци традиционно называется «Дорогами Победы», и ее участники поддерживают традиционный лозунг СВО: «Мы не подводим своих людей».

По замыслу организаторов, байкеры должны 1 мая появится в Волгограде, бывшем Сталинграде, в местах кровопролитной битвы Великой Отечественной войны 1942-1943 годах, ставшей ее переломным моментом.

Затем путь акции приведет участников на Донбасс, куда байкеры привезут гуманитарную помощь для жителей региона.

К слову, «Ночные волки» регулярно доставляют гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую республики, раненым бойцам и просто нуждающимся людям.

В планах участников акции завершить ее 8 и 9 мая в Берлине.