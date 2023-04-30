Байден защищает свободу прессы и шутит о первой поправке на гала-вечеринке WPC

«Свободная пресса — это опора свободного общества, а не его враг», заявил Байден в субботу вечером, имея в виду своего предшественника Дональда Трампа, который неоднократно называл журналистов «врагами народа».

Торжество, на котором присутствовали многочисленные журналисты, а также такие звезды, как Джон Ледженд и Крисси Тейген, традиционно является еще и поводом пошутить над президентом.

Эту традицию напомнил сам Байден, президент, исходя из своего возраста, сказал примерно 2600 гостям, что ему понравилась первая поправка к конституции, закрепляющая свободу прессы, не только потому, что Джеймс Мэдисон, написавший эту статью в 18 веке, был его лучшим другом.

Комик Рой Вуд не удержался от критики возраста Байдена. Во Франции люди протестуют против повышения пенсионного возраста до 64 лет, а в США 80-летний мужчина умоляет разрешить ему работать еще четыре года, сказал Вуд, имея в виду объявленное во вторник решение Байдена баллотироваться на пост президента США. Байдену шутка понравилась.