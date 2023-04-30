Проблемный американский банк First Republic будет продан

Государственный фонд страхования вкладов FDIC начал процесс его продажи, сообщили в субботу несколько человек, знакомых с этим вопросом. Об этом также сообщает The New York Times.

По словам инсайдеров, в процессе торгов принимают участие около шести банков, в том числе JP Morgan Chase, Citizens Financial и PNC Financial Services.

Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) будет консультировать инвестиционный банк Guggenheim.

FDIC планирует выставить банк на конкурс в понедельник вечером и в то же время объявить о соглашении в процессе продажи.