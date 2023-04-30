WP узнала, что ряд стран решил переждать обострение между США и Россией

Для них это соперничество, перерастающее в конфликт, повод извлечь выгоду, утверждает The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.

Как свидетельствуют изученные авторами публикации материалы, Байден столкнулся с препятствиями в попытке обрести глобальную поддержку в борьбе «с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая», пишет газета.

Для Индии, Бразилии, Пакистана и Египта в сложившейся ситуации лучшим выходом остается выжидать и смотреть на происходящее со стороны.

В пример издание приводит Пакистан, который независимо от миллиардных дотаций Вашингтона в свою экономику выбрал Китай.

Согласно тем же документам, в марте государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами» и назвала сотрудничество с Пекином стратегическим.