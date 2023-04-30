Китайский беспилотник TB-001 Scorpion в одиночку окружил Тайвань

Полет беспилотника стал частью последнего всплеска воздушной и военно-морской активности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе, что стало уже традиционным в последние полгода.

Согласно сообщениям, министерство национальной обороны Тайваня впервые публично признало, что БПЛА НОАК «окружил» остров.

Согласно пресс-релизу Министерства национальной обороны Тайваня, беспилотник Scorpion сначала пересек пролив Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин, затем направился вдоль восточного побережья острова, а затем вернулся к побережью Китая.

Другой китайский беспилотник MALE, BZK-005, также пролетел часть пути вокруг Тайваня по тому же курсу, но повернул назад примерно на полпути между островом и срединной линией, которая фактически служит границей между ним и материком.

Два беспилотника были частью группы из 38 самолетов НОАК, которые, по словам Министерства национальной обороны, были обнаружены вокруг Тайваня.

Министерство обороны Тайваня сообщает, что из этих самолетов 19 пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную, юго-восточную и северо-восточную идентификационные зоны ПВО Тайваня.

Хотя самолеты НОАК нередко пересекают срединную линию, в последнее время масштабы такой деятельности заметно возросли.