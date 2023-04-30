Своя голубика: как вырастить большой урожай ягоды на обычной даче

Голубика будет радовать, если правильно выполнить два основных момента: грамотно посадить и поливать. Автор канала Два дачника поневоле на канале Дзен советует покупать кустики двухлетками - с закрытой корневой системой.

Плюс в том, что они лучше приживаются и урожай можно получить на год раньше. Что касается сортов, то лучше, если их будет несколько. Во-первых - разнообразие вкуса, во-вторых - лучше пройдет процесс опыления. В-третьих - урожай будет выше.

Для посадки кустов голубики нужно подготовить достаточно просторные ямы - диаметром около 80 см и глубиной с полметра. Квадратные ямы при этом удобнее.

Посадочные ямы нужно оградить от внешнего грунта водонепроницаемой пленкой либо другим материалом - например, рубероидом. В идеале пленку закрепить, чтобы она на съехала - например, колышками.

В яму заложить дренаж - в идеале подойдут шишки, скорлупа орехов и так далее. Субстратом заполнить примерно за месяц до посадки - чтобы успел осесть.

В качестве субстрата нужно смешать верховой торф, опилки, песок, хвойный опад в разных пропорциях.

Я сделал смесь из трети торфа и двух третей опада. Опилки и песок решил не добавлять, но добавил 100 граммов серы. Все перемешал. Как узнал уже после посадки, все сделал правильно, - поделился опытом автор.

Свежие опилки, по его словам, разлагаясь, потребляют много азота, который нужен растению. А песок - это просто балласт, в нем нет питательных веществ.

Чтобы сейчас я сделал по-другому? Изменил пропорции. Нужно было взять 70 процентов кислого торфа и 30 процентов соснового опада. Так субстрат стал бы более влагоемким, - рассказал эксперт.

Перед посадкой корни надо замочить в воде на 2 часа, а потом - хорошо полить. Грунт замульчировать.