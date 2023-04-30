Германия отмечает Вальпургиеву ночь, жгут костры и украшают майские деревья

Столица земли Эрфурт в воскресенье вечером начинает празднование Вальпургиевой ночи, объявила городская администрация.

«Ведьмы и черти встречаются на соборной площади. В программе весенние танцы и рок-музыка», - говорится в сообщении.

Вальпургиева вечеринка в Эрфурте была частью регулярной программы с 1997 года. До пандемии коронавируса ежегодно на зрелище приходили тысячи людей. Майский костер будет освещать соборную площадь далеко за полночь.

Вальпургиева ночь восходит к языческим праздникам весны.

Позже, 30 апреля, церковь праздновала день рождения святой Вальбурги, покровительницы суеверий и привидений.

Торжества стали известны в литературе благодаря Гёте, который описал ужасные события в своей трагедии «Фауст».