Статуэтка Будды римской эпохи обнаружена в древнем египетском порту

Американские и польские археологи обнаружили эту статую в Беренике, древнем портовом городе на юго-востоке, ныне Мединет-эль-Харас.

71-сантиметровая статуэтка, датируемая римской эпохой, изображает Будду в мантии, лишенном конечностей с правой стороны, ореол окружает его голову, напоминая солнечные лучи.

Египет был тогда «в центре торгового пути, связывающего Римскую империю со многими регионами древнего мира», рассказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей.

По его словам, корабли, прибывающие, в частности, из Индии, груженные специями, драгоценностями, текстилем или слоновой костью, могли доставлять и такие вот сувениры.