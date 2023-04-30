Американцы нескольких штатов стали свидетелями светящегося объекта в атмосфере, но это был не метеор

Американское метеорное общество сообщает, что 36 человек подали свидетельские показания, в том числе пятеро записали видео.

Большинство предположило, что это был метеор, но на самом деле это был искусственный космический мусор, пояснили в сообществе.

«Это событие было не естественным огненным шаром, а скорее неконтролируемым возвращением космического мусора из миссии SpaceX Endurance 2, запущенной 5 октября 2022 года», — сообщили в обществе.

Остатки Dragon Endurance 2, запущенного из Космического центра Кеннеди во Флориде, должны была пересечь восемь центральных штатов США (от Мичигана до Аризоны), прежде чем сгореть в атмосфере.