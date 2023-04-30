Частный остров у берегов Шотландии выставлен на продажу за 170 000 евро

Продается частный остров площадью 10,1 га за 190 000 долларов США, конкретизирует продавец.

По данным Galbraith Group, остров Барлокко в заливе Флит-Бей в Шотландии находится примерно в 6 милях от ближайшего города.

На травянистой, каменистой местности нет жилищ. В пресс-релизе Galbraith Group описала его как «редкую возможность для тех, кто хочет владеть собственным островом».

Цена 170 000 евро за 10,1 га составляет около 1,7 евро за квадратный метр, что значительно ниже средней цены земли под застройку в 165 евро в Германии.