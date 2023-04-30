Переводчица русского языка осуждена в Польше за «позитивное отношение к России»

Санкция приговора предусматривает четыре месяца тюрьмы (условно) с отсрочкой на год, а также штраф в пять тысяч злотых.
Николина – гражданка Польши и работает преподавателем и переводчиком русского.
Она известна, как единственный в Польше лауреат XVII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка как иностранного.
Ее уже подвергали остракизму пять лет коллеги, в том числе из Украины, но сменившие свои фамилии на польские.
В 2019 году она стала жертвой кибер-атаки украинских мигрантов в Польше.
Несмотря на репрессии Варшавы, краковчанка не сломлена.