Переводчица русского языка осуждена в Польше за «позитивное отношение к России»

Санкция приговора предусматривает четыре месяца тюрьмы (условно) с отсрочкой на год, а также штраф в пять тысяч злотых.

Николина – гражданка Польши и работает преподавателем и переводчиком русского.

Она известна, как единственный в Польше лауреат XVII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка как иностранного.

Ее уже подвергали остракизму пять лет коллеги, в том числе из Украины, но сменившие свои фамилии на польские.

В 2019 году она стала жертвой кибер-атаки украинских мигрантов в Польше.

Несмотря на репрессии Варшавы, краковчанка не сломлена.

