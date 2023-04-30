Меркель заявила, что сделала всё для того, чтобы попытаться предотвратить конфликт на Украине

Меркель пояснила, что неоднократно проводила переговоры с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним Владимиром Зеленским для предотвращения возникновения украинского конфликта.

«То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться», — выразила своё мнение экс-канцлер ФРГ.

Она также отметила, что Зеленский был ярым противником Минских соглашений, считая их неосуществимыми.

Ранее Ангела Меркель призналась, что заключение Минских соглашений было «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее».