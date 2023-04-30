Грабители вынесли миллионы из ювелирного магазина в центре Парижа

В воскресенье появились некоторые подробности ограбления по-французски.
Трое преступников на мотоциклах подъехали к магазину на Вандомской площади, популярном туристическом месте, около 13:45.
В это время в магазине находились около десятка сотрудников и несколько покупателей.
Пока один из преступников оставался у дверей, двое других вошли в магазин, при этом один ударил охранника пистолетом по голове и вывел его из строя.
По данным полиции, грабители вынесли огромное количество ювелирных украшений и скрылись на мотоциклах.
Точный ущерб пока не установлен, но речь идет о миллионах евро.