Guardian: В Британии беженки с Украины вынуждены расплачиваться за жилье своим телом

«Секс за жилье, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий. <> Такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок», — пишет в своей статье Брайант.

В доказательство она привела свидетельства сотрудницы благотворительной организации, о том, что женщинам приходится «дополнять» низкооплачиваемую работу сексом, чтобы окончательно не сесть на мель.

«Существует нехватка государственного финансирования для удовлетворения потребностей женщин, а благотворительные организации испытывают трудности из-за снижения доходов и увеличения расходов», — отметила волонтёрка.

Как результат, пишет Брайант, миинистр внутренних дел Суэлла Браверман была вынуждена объявить о рассмотрении нового закона, направленного против таких арендодателей.