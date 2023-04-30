Двое журналистов убиты на Гаити из-за всплеска группового насилия

Комитет защиты журналистов заявил в своем заявлении в четверг, что радиорепортер Думески Керсент был смертельно ранен в середине апреля, а журналист Рико Жан был найден мертвым во вторник.

«Кризис безопасности в стране подвергает журналистов постоянному риску крайнего насилия. Власти несут ответственность за то, чтобы репортеры могли выполнять свою работу, не опасаясь насилия», — сказал Карлос Мартинес де ла Серна, программный директор KZJ.

Национальная ассоциация гаитянских СМИ также осудила убийства, добавив, что «атмосфера терпимого и разжигаемого насилия» привела к смерти Керсента. По сообщениям местных СМИ, он был онлайн-журналистом Radio Tele INUREP.

Между тем гаитянская газета Le Nouvelliste сообщила, что Жан был похищен в понедельник, а его тело было обнаружено на следующий день. Он работал на Radio-Tele Evolution Inter, говорится в сообщении.

