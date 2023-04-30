Экс-премьер Украины Азаров: НАТО паразитирует на оказании помощи киевскому режиму

Украинский экс-премьер пояснил, что НАТО пиарится на военной помощи Украине, поставляя Киеву неработающую боевую технику.

Азаров рассказал, что из 20 американских самоходных артиллерийских установок M109, переданных Италией, ни одна не находилась в исправном состоянии.

В вопросе оказания военной помощи Украине отличилась и Португалия, передавшая украинским войскам несколько немецких танков Leopard, которые необходимо восстановить.

Политик отметил, что Соединённые Штаты так до сих пор и не предоставили обещанные Вооружённым силам Украины ракеты большой дальности и многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения F-16.