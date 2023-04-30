Лидер Ирана критикует присутствие США на Ближнем Востоке

Десятилетние заклятые враги США и Иран соперничают за влияние в Ираке с тех пор, как вторжение под руководством США в 2003 году свергло диктатора Саддама Хусейна.

Оба помогли Ираку победить группировку «Исламское государство», и у Соединенных Штатов все еще есть 2500 военных инструкторов в стране.

Около 900 американских военнослужащих остаются в Сирии, в основном на северо-востоке, контролируемом курдами, в составе возглавляемой США коалиции, сражающейся с остатками ИГ.

А Пятый флот ВМС США базируется в Бахрейне, через залив от Ирана.

«Американцы ни с кем не дружат и даже не верны своим европейским друзьям», — заявил аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом, сообщается на сайте верховного лидера.

«Даже присутствие одного американца в Ираке — это уже слишком».

Ранее Рашид встретился с президентом Эбрагимом Раиси и провел совместную пресс-конференцию.

«Мы не считаем присутствие иностранных сил и иностранцев в регионе полезным», — сказал Раиси журналистам.

«Присутствие США нарушает безопасность региона», — заявил иранский президент.

«Наши отношения с Ираком основаны на общих интересах», — сказал он, добавив, что «американцы думают о своих интересах, а не об интересах стран региона».

Хотя Ирак и Иран вели восьмилетнюю войну в 1980-х годах, отношения между соседями с шиитским большинством значительно потеплели после того, как вторжение 2003 года свергло Саддама и его суннитский режим.

Ирак стал ключевым экономическим спасательным кругом для пострадавшей от санкций Исламской республики, в то время как Иран поставляет Ираку газ и электроэнергию, а также потребительские товары.

На пресс-конференции Рашид Раиси подчеркнул важность сотрудничества Ирана с Ираком в сфере безопасности и других вопросах.