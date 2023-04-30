Президент Южной Кореи рассказал о ядерной угрозе во время визита в Гарвард

Юн указал на новый план, который он обнародовал вместе с президентом Джо Байденом в среду, по усилению ядерного сдерживания для противодействия любой северокорейской угрозе.

«Если мы примем ядерное оружие Северной Кореи, тогда Южной Корее, возможно, придется обладать ядерным оружием», — сказал Юн во время раунда вопросов и ответов после своего выступления в школе Кеннеди. «Мы не хотим, чтобы это произошло. ».

Далее Юн сказал, что, если Северная Корея применит ядерное оружие, «результат вполне очевиден».

«Пока Северная Корея признает ядерное оружие средством выживания, мы должны обязательно сдерживать использование такого оружия, чтобы можно было защитить Республику Корея, соседние с нами страны и все мировое сообщество», — сказал он.

Так называемая «Вашингтонская декларация», обнародованная в среду Байденом и Юном, призывает к периодической стоянке американских атомных подводных лодок в Южной Корее впервые за десятилетия, что укрепит военное взаимодействие между двумя странами и многое другое.

Юн признал, что «в нашем корейском обществе бытует мнение, что из-за растущих ракетно-ядерных угроз, исходящих от Северной Кореи, нам необходимо обзавестись собственным оружием».

Но он сказал, что приобретение ядерного оружия — это больше, чем просто технологическая проблема. Это также сложная политическая и экономическая проблема.

«Я считаю, что те мнения, которые говорят о том, что нам нужно иметь собственный ядерный арсенал, не учитывают все эти вещи, все эти факторы», — сказал он. «Ядерная угроза Северной Кореи — это не отдаленная угроза. Это неизбежно. Он у нашей входной двери. Поэтому нам нужно очень практичное решение».

На более легкой ноте Юн признал культурные завоевания Южной Кореи с такими поп-группами, как BTS, телевизионной драмой на выживание «Игры кальмаров» и такими фильмами, как оскароносный «Паразиты», но отказался приписывать себе какие-либо заслуги.