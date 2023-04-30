Гуляя с ребёнком по берегу водохранилища, отец семейства нашёл человеческий скелет

Отец семейства наткнулся на скелет, который поначалу принял за собачий. Но поверхностный осмотр находки напугал 48-летнего мужчину, ведь у скелета был человеческий череп.

Поэтому Прапхат немедленно сообщил о произошедшем в полицию.

Водохранилище временно оцепили, пока эксперты-криминалисты собирали части скелета и искали другие улики.

Рядом с костями были найдены некоторые элементы одежды, по которым власти надеются идентифицировать несчастного незнакомца и выяснить, какая именно трагедия с ним произошла.