Британская разведка: в российской армии ужесточили наказания

Министерство обороны Британии заявило в воскресенье со ссылкой на «многочисленные» сообщения от российских военных, что солдат будут помещать в импровизированные камеры только за попытку расторгнуть служебный контракт или за мелкие правонарушения, такие как пьянство.

«В первые месяцы войны многие российские командиры относительно слабо подходили к обеспечению дисциплины, позволяя тем, кто отказался служить, спокойно вернуться домой», — говорится в заявлении.

«С осени 2022 года было предпринято несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в ВС, особенно после того, как в январе 2023 года командование принял начальник штаба Валерий Герасимов», - добавляет источник.

Вопросы о дисциплине неоднократно поднимал и глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Он в частности сравнивал порядок в войсках и у «музыкантов» в пользу своих подчиненных.

