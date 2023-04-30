Всемирной паутине 30 лет: мир без WWW был возможен

Без всемирной паутины жизнь была очень другой. Это надо объяснять современным людям помоложе: вместо покупок в Интернете, прогуливаться по центру города, вместо подробной Википедии толстый "Брокгауз" на полке, вместо кликов в интернет-банке, переводные квитанции по почте, вместо быстрых онлайн-знакомств, безфотографических объявлений о браке в газетах, бесчисленных порноклипов в сети, отдельных секс-фильмов на видеокассетах.

Но в Интернете не было неправильных поворотов, вводящей в заблуждение информационной перегрузки, киберзапугивания. Конечно, многое в прежних оффлайновых буднях было противно и отнимало много времени.

30 лет назад (30 апреля 1993 г.) дирекция CERN в Женеве предоставила доступ к WWW бесплатно. Это произвело революцию в жизни миллиардов людей — с точки зрения общения, работы, сбора информации, образования, покупок, любви и секса. Возникли новые отрасли экономики, появились новые формы преступности.

Исторический шаг, предпринятый Европейским центром ядерных исследований CERN (Европейский совет по ядерным исследованиям) по намеренному отказу от лицензионных платежей и патентов для глобальной сети, внес значительный вклад в важность Интернета в его нынешнем виде.

Когда в 1969 году появился Интернет (Арпанет), новый тип сети был пригоден лишь для нескольких экспертов, которые десятилетиями могли обмениваться идеями. Для общения требовались сложные команды.

Только с изобретением WWW и браузеров с удобными для неспециалистов интерфейсами Интернет стал массовым явлением – после электронной почты появился еще один сервис, давший жизнь сети.

Марк Андриссен также добился прорыва в WWW для некомпьютерных специалистов в 1993 году. Студент разработал браузер Mosaic в Университете Иллинойса. Сегодня многие браузеры используют Chrome (от Google ), Safari (от Apple ) или Firefox.

В графических браузерах щелчка мыши было достаточно, чтобы иметь возможность работать в Интернете. Только с помощью браузеров такие компании, как Google, Amazon и Facebook, могли стать мегакорпорациями.

Тенденция усилилась с мобильным Интернетом. С 2007 года iPhone от Apple показал, что каждый и каждый может «серфить в Интернете», как говорится. При использовании смартфонов технические аспекты, кажется, отходят на второй план.

Кстати, Всемирную паутину основал британский физик Тим Бернерс-Ли, которому сегодня всего 67 лет. В конце 1980-х ученый-компьютерщик хотел обуздать информационный хаос в ЦЕРНе. В марте 1989 года он предложил своему работодателю проект, основанный на гипертексте, для упрощения обмена данными между исследователями по всему миру. Ему помогал его коллега Роберт Кайо. На Рождество 1990 года Бернерс-Ли установил первый в мире веб-сервер («info.cern.ch»). 6 августа 1991 года он сделал первый общедоступный сайт в Интернете.

Разработка Бернерса-Ли основана на трех идеях: HTML, HTTP и URL. Язык текстовой разметки «Язык гипертекстовой разметки» описывает, как страницы форматируются и связываются на самых разных компьютерных платформах.

«Протокол передачи гипертекста» определяет технический канал, который компьютеры используют для связи через Интернет. А «Унифицированный указатель ресурса» (верхний URI, «Универсальный идентификатор ресурса») обозначает веб-адрес, по которому контент можно найти в Интернете.

Изобретатель браузера Mosaic Андреессен (сегодня ему 51 год) начал работать с Netscape 30 лет назад, чтобы сделать свое программное обеспечение ведущей онлайн-платформой. Основатель Microsoft Билл Гейтс (сегодня 67 лет) последовал его примеру со своим Explorer.