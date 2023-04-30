Уход за клубникой в начале мая для получения высоких урожаев

В первой декаде мая на клубничных грядках обязательно следует провести первое рыхление. Это действие разрушит ставший плотным за зиму верхний слой почвы, препятствующий доступу воздуха к корням клубничных кустиков. Нехватка кислорода не дает растениям нормально развиваться, замедляя их рост. С рыхлением рекомендуется совместить прополку.

После рыхления и прополки есть смысл сразу подкормить растения. Для клубники в качестве первой весенней подкормки следует вносить азотные удобрения, причем желательно природного происхождения. Лучшим вариантом считаются настои коровяка и куриного помета, неплохие результаты дают компост и травяной чай.

Но если вышеуказанных удобрений не запасено, можно использовать мочевину в концентрации 1 ст. л. на кв. м посевов. Или воспользоваться биогумусом, а можно компостом в гранулах. Эти удобрения следует вносить в размере 40-60 г на кв. м грядки.

Следует иметь в виду, что перед первой подкормкой с клубничных грядок убирается мусор, омертвевшие побеги необходимо срезать. Также срезаются отдельные засохшие листья.

Ну и при жарке шашлыков не забывайте складировать золу. Она пригодится при повторной подкормке клубники, ее очередь подойдет с началом цветения.