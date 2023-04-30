В Судане приземлился первый самолет с гуманитарной помощью

По данным МККК, эта партия содержит «анестетики, перевязочные материалы, шовный материал и другие хирургические принадлежности».

«Это оборудование позволит оказать помощь 1500 раненым, теперь мы надеемся, что сможем быстро доставить его в крупнейшие больницы Хартума», — заявил журналистам региональный директор МККК по Африке Патрик Юссеф.

Он отметил, что для оказания помощи нужны дополнительные гарантии безопасности в Хартуме и Дарфуре, где продолжается большая часть боевых действий, в результате которых погибло более 500 человек.

В Дарфуре ситуация «очень сложная», добавляет он, «люди передвигаются, обычно мы бы следовали за ними, но в нынешней ситуации это невозможно».

Для врачей в Судане прежде всего необходимо восстановить водоснабжение и электричество и вывести боевиков, занимающих определенные учреждения.

Альтернативные решения также необходимы для того, чтобы временно разместить их на месте 15 разрушенных больниц.