Президент Ирана Эбрагим Раиси в среду посетит Сирию

«Этот визит имеет большое значение в связи с происходящими изменениями и событиями в регионе», заявил посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, которого цитирует агентство.

Он заверил, что это будет «выгодно не только Тегерану и Дамаску, но и другим странам региона». Согласно тому же источнику, во время этой поездки иранский президент возглавит «экономическую и политическую делегацию высокого уровня».

Визит иранского президента проходит на фоне общего дипломатического потепления в регионе, отмеченного потеплением в отношениях между двумя тяжеловесами Ближнего Востока, Саудовской Аравией и Ираном.

Таким образом, неожиданное сближение двух соперников идет на пользу режиму Башара Асада, который стремится покончить с более чем десятилетней дипломатической изоляцией. Несколько стран региона, ранее враждебных режиму в Дамаске, недавно вернулись к нему после разрушительного землетрясения в феврале.