Группе удалось взять склады под контроль до того, как ВСУ смогли бы их уничтожить, хотя минирование там уже было проведено.

Один из «музыкантов» рассказал агентству, что украинские военные вывозили арсеналы «не торопясь», а затем «все склады были заминированы на уничтожение».

По его словам, минирование проводилось советскими же зажигательными бомбами, которые в случае подрыва, расплавили бы даже металл.

ВСУ вывезли со склада лишь то, что представляло для них интерес. А раритеты времен ВОВ там остались.

В частности, там находится 292 тысячи ящиков с ППШ (пистолет-пулемёт системы Шпагина образца 1941 года).

Боец отметил, что «в каждом ящике по 10 штук, представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения».