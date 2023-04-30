Австралийские пляжи закрыты из-за возможного нападения акул

Власти Западной Австралии заявили, что пляжи между Пилграмунной и Бладвуд-Крик в национальном парке Кейп-Рейндж недалеко от Эксмута были закрыты из-за инцидента с акулой.

Источники сообщили, что ныряльщик был ранен после того, как его укусила неопознанная акула в воде у кемпинга Курраджонг. Примерно во время инцидента спасательная организация Surf Life Saving также сообщила о наблюдении акулы в районе у берега.

Как сообщает местный новостной портал Perth Now, пострадавший — одиннадцатилетний мальчик. Степень его травмы неизвестна, но его состояние стабильное. В субботу вечером его доставили в больницу в Перте, в 1300 км к югу.

Профессиональный серфер Макс Марсден сообщил в Instagram о недавнем нападении акулы в Джералдтоне, примерно в 800 километрах к югу от Эксмута. Полутораметровая акула схватила его за руку и ранила, но ударив головой и с помощью друга он смог спастись, сообщил портал Perth Now Марсден.