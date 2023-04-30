Лиз Трасс оспаривает счет в размере 12 000 фунтов стерлингов за использование загородного дома Chevening

Бывшему премьер-министру от консерваторов было предложено оплатить счет в размере около 12 000 фунтов стерлингов за расходы, понесенные в Chevening House в Кенте.

Законопроект охватывает период прошлого года, когда г-жа Трасс баллотировалась на пост лидера Консервативной партии.

Трасс была министром иностранных дел, когда она использовала Chevening House в августе 2022 года, готовясь к власти во время конкурса лидеров тори.

Члены Консервативной партии избрали Трасс премьер-министром в сентябре прошлого года, но ее правительство рухнуло в течение 45 дней после того, как мини-бюджет по сокращению налогов напугал финансовые рынки.

