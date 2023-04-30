Чудо-раствор для подкормки и компоста: как его приготовить из подручных средств

Зеленое удобрение способно задать масштабное ускорение росту перцев, томатов и многих других огородных культур. При этом оно ничего не стоит: ингредиенты растут на участке у каждого. Это - одуванчики, крапива, мокрица, лопух, пырей.

Для этого нужно емкость, в которой планируется готовить раствор, заполнить измельченной зеленой массой на две трети. Залить теплой водой, добавить 1-2 л золы, 1,5 кг коровяка. Содержимое периодически помешивать.

Чтобы устранить неприятный запах, который получается при брожении, можно добавить к составу несколько капель экстрата валерианы (или само растение вместе с корнем). Как вариант - в таких же целях можно бросить горсть доломитовой муки.

Примерно через неделю раствор будет готов (когда перестанет пениться). Для подкормки этот концентрат надо развести в соотношении 1:10.

Этим же настоем можно пару раз за сезон пролить компостную кучу. Это ускорит созревание компоста.

К слову, оставшуюся в бочке или ведре зеленую массу можно вторично залить водой. Или - мульчировать ею малину, тыкву, кабачки.