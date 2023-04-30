В Британии и Гааге виртуальную реальность использует для лечения судебной травмы у потерпевших

Технологическая компания Immersonal из Белфаста разработала программное обеспечение, которое в следующем году будет развернуто в 52 шотландских судах.

Он также проходит пилотный этап в Гааге в рамках Международного уголовного суда.

Технология позволяет потерпевшим взаимодействовать с ключевыми участниками судебного процесса в виртуальном мире.

Генеральный директор Immersonal Том Хьюстон сказал, что основная цель состояла в том, чтобы сделать суд менее травматичным, предоставив потерпевшим больше информации о том, чего ожидать.