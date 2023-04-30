В Британии к 2040 году появится первый порт с нулевым уровнем выбросов

Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы и продвигать низкоуглеродные альтернативные виды топлива.

В порту заявили, что уже приняли меры по снижению воздействия своих операций на причалы на окружающую среду, таких как электромобили и установка светодиодного освещения.

В планы на будущее входят испытания обработанного растительного масла для судов, принадлежащих порту.

По словам исполнительного директора Боба Сангинетти, запуск стратегии порта Абердин с нулевым уровнем выбросов направлен на создание первого в Великобритании порта с нулевым уровнем выбросов.