В Британии к 2040 году появится первый порт с нулевым уровнем выбросов

16:36 2023-04-30

Порт Абердин инвестирует 69 млн долларов в течение следующих 10 лет, чтобы к 2040 году стать первым в Великобритании портом с нулевым уровнем выбросов.

Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы и продвигать низкоуглеродные альтернативные виды топлива.

В порту заявили, что уже приняли меры по снижению воздействия своих операций на причалы на окружающую среду, таких как электромобили и установка светодиодного освещения.

В планы на будущее входят испытания обработанного растительного масла для судов, принадлежащих порту.

По словам исполнительного директора Боба Сангинетти, запуск стратегии порта Абердин с нулевым уровнем выбросов направлен на создание первого в Великобритании порта с нулевым уровнем выбросов.