У всех огородников есть свои уловки, применяя которые, они повышают свой урожай

Лучшей мульчой для клубники является хвойный опад. И вкус ягод улучшается и от вредителей и болезней уберегает. Замечено, что при таком мульчировании долгоносик и серая гниль практически не затрагивают клубнику. А если замульчировать почву под клубникой папоротником, то нематода и серая гниль ее не одолеют.

Хотите урожай гороха в 2 раза больше – посейте рядом с ним горчицу.

Более ароматный укроп вырастает на солнце. Удобрять укроп золой или вносить под него известь – не надо (он их не любит).

Весной клематисы любят молоко. Не простое молоко, а известковое. Их необходимо полить раствором извести (пропорция на 10 литров воды – 100-150 гр. извести).

Для стимуляции наливания плодов тыквы, ее плети необходимо пришпиливать к земле. При таком методе она укореняется и образуются дополнительные к4орни, которые питают плоды.

Настой крапивы противопоказан в виде подкормки для таких культур, как чеснок, лук, бобы, фасоль, горох.

Яблоня и груша – любят калий, а вот вишня – азот. Вносите удобрения правильно.

Хотите получить огромный урожай лука, тогда сажать его надо на место, где росла горчица.

Не знаю, насколько правдиво, но многие опытные огородники утверждают: что если поглаживать рассаду по макушке (1-2 минуты каждый день), то она меньше вытягивается. Объясняется это так: при касании рук к рассаде – выделяется этилен, а он сдерживает вытягивание рассады.

Замучили медведка и проволочник? Посадите горчицу. Данный сидерат не только обогатит почву фосфором и серой, но и прогонит вредителей.

Для привлечения насекомых опылителей, на участке высаживают белый и розовый клевер или ставят приманки с медовой жидкостью.

Для борьбы с фитофторой на томатах в теплице или парнике развешивают тряпочки смоченные йодом.

Огурцы великолепно растут вместе с укропом.

От капустной бабочки рядом с капустой высаживают укроп или раскладывают ветки полыни.

Фитофтору на картофеле легко предотвратить, если рядом высаживать томаты или свеклу.

Картофельными очистками можно мульчировать почву под кустами черной смородины.

Запомните – огурцы не выносят сквозняков. Если вы их выращиваете в теплице – проветривайте так, чтобы не создавать сквозняк.

От вишневой мухи – спасения мало, однако высаженные в приствольном круге бархатцы могут значительно снизить ее проявление

Не смешивайте древесную золу с навозом. Количество азота – резко уменьшается.

Отличным удобрение для огурцов является хлебная закваска. Как ее приготовить написано в предыдущих публикациях. Подписывайтесь на канал и вам будут доступны все материалы.

Если морковь плохо растет, можно полить грядки слабым раствором соленой воды. Для приготовления растворите одну столовую ложку поваренной соли в 10 литрах воды.

Если стоит жара, огурцы необходимо не только поливать, но и опрыскивать, это снижает температуру. Помните, что при температуре в 30 градусов, пыльца у огурцов становится – стерильная.

Для ускорения созревания плодов в теплицах необходимо повышенное содержание углекислоты. Можно поставить емкости с коровяком замоченным в воде и периодически их перемешивать.

Созревание томатов можно ускорить путем водочных уколов. О «пьяных» помидорах и методике, как делать уколы, написано в публикации на данном канале.

Если вы перекормили удобрениями растения, то обильный полив частично снизит их концентрацию.

Огурцы любят только теплую воду. Оптимальная температура воды для полива – 25 градусов. Никогда не поливайте огурцы прямо из шланга, только теплой отстоянной водой.

Чеснок лучше собирать недозрелым, чем опоздать со сбором. Перезрелый чеснок – очень плохо хранится.

Полив огурцов с добавлением молока – повышает урожай. На лейку (10 литров), надо добавить 1 стакан молока.

Если разложить под томатами пищевую фольгу – их созревание ускорятся.

Аммиачная вода, полезна многим растениям. Это подкормка и средство от вредителей. На данном канале опубликована статья, как ее использовать. Подписывайтесь на канал и вам будут доступны все публикации.