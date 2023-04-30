Нарциссы в саду: как обеспечить им красоту и долгую жизнь

Нарциссы принадлежит к влаголюбивым растениям, потому поливать их надо щедро. При этом нужно учесть, что эти цветы, как и все луковичные, не любят застоя влаги в грунте, так что еще до высадки необходимо позаботиться о дренажном слое.

Очень важно обеспечить нарциссам влагу в период бутонизации. Как правило, бутоны начинают формироваться к началу мая, когда вода, оставшаяся после таяния снега, испарилась либо вобралась в почву. В такой период растение может ощущать ее недостаток.

Орошение в период распускания цветков продлит срок жизни растениям. Но поливать надо осторожно - чтобы попавшая на лепестки вода не повредила бутон. Нарциссы необходимо орошать и после того, как они отцветут - это важно для луковиц, которые в данный период набирают силу для зимовки.

Как и иные культуры, этот цветок любит рыхлую землю - к слову, это также позволит сберечь влагу в грунте. Рыхлить почву надо аккуратно, чтобы не повредить луковицы.

Что касется прополки, то, чтобы облегчить себе жизнь и не заниматься ею, можно просто замульчировать клумбу с нарциссами.