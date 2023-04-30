Георгины: способы правильной посадки весной для любования цветами летом

В конце апреля начале мая наступает пора высадки георгин. Конечно, лучше если их перед посадкой заранее прорастили, но далеко не у всех дачников есть на это время. Ну да ничего страшного. Можно добиться хорошего результата и без проращивания.

Перезимовавшие клубни цветов первым делом следует внимательно осмотреть. Подгнившие, отмершие и подмерзшие части клубней следует отделить от здоровых и выбросить. Места среза следует посыпать золой. Через несколько дней желательно провести повторный осмотр клубней и убрать показавшиеся подозрительными.

Все здоровые клубни на 30 минут нужно погрузить в раствор марганцовки низкой концентрации. Лунки для клубней следует рыть квадратной формы 40х40 см и глубиной тоже 40 см. На их дно укладывается удобрение из небольшого количества перепревшего навоза и золы, можно добавить по 20 г комплексного минерального удобрения и суперфосфата.

Все эти удобрения тщательно перемешиваются, в лунки вставляются клубни которые присыпаются почвой, так чтобы над клубнями был слой земли примерно 3 см. Расстояние между лунками рекомендуется делать от 70 до 90 см.