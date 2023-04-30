Томаты гибнут от фитофтороза: какие меры помогут спасти урожай

Болезнь начинает сигнализировать о своем приходе темно-зелеными пятнами, которые появляются по краю листьев. Затем они становятся серыми, потом - коричневыми.

Впоследствии буреют и другие части растения - в коричневый цвет окрашиваются стебли и плоды. На поздней стадии болезни томаты выглядят увядшими, а урожай может быть полностью уничтожен.

Какие меры профилактики можно предпринять, чтобы не допустить появления фитофторы? Прежде всего, - обеспечить томатам в теплице хорошую вентиляцию. Сажать кусты томатов надо также на определенном расстоянии - чтобы они не соприкасались (в идеале это около 1 метра).

При поливе надо следить, чтобы вода не попадала на листья, проводить процедуру утром или вечером. Грядки с томатами мульчировать соломой - чтобы у основания куста было сухо.

Если заметили первые признаки болезни, пораженные листья или части растения надо сразу же срезать. Если больна вся лоза - без сожаления удалить и ее.

Также стоит обработать томаты раствором медного купороса. Дл этого растворить 2 ст. л. вещества в 10 л воды и опрыскать томаты перед цветением.

В качестве фунгицида можно использовать и кальциевую селитру. Для этого 1 ст. л. вещества развести в 10 л воды.

Для защиты от фитофтороза применяют и антибиотик Трихопол. 10 таблеток следует растворить в 10 л. воды и обрабатывать таким составом помидоры дважды в месяц.