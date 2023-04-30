В доме и на огороде завелись мыши: как просто и легко от них избавиться

Помимо стандартных мышеловок, для поимки грызунов часто используют ловушку из банки. Для этого в банку наливают воду, накрывают листом бумаги, где делают крестообразный разрез. Сверху укладывают приманку (сыр или сало).
Погнавшись за лакомством, мышь обязательно провалится в банку. Что с ней потом делать, каждый решает сам.
Есть немало способов отпугнуть мышей с помощью веществ, которые те не переносят - скажем, рассыпанной вдоль плинтусов золы. Либо - призвать для таких целей запахи, способные прогнать грызунов. Какие запахи способны избавить от таких нежданых гостей?
Мята и ромашка
Такими сушеными растениями надо заполнить полотняный мешочек, и спрятать среди продуктов. Мыши уйдут, даже не приблизившись к продуктам.
Лук
Его мыши тоже не выносят. Лук следует разложить в нарезанном виде, и грызуны "испарятся".
Лавровый лист
Лавровые листья раскладывают, как и травяной сбор - реакция мышей на них идентичная.
Эфирные масла
Ими нужно натереть мебель, и мыши, учуяв этот запах, в помещение больше не сунутся.
Уксус
В местах, где видели грызунов чаще всего, нужно поставить тарелки с уксусной эссенцией. Метод не очень привлекателен тем, что человеку запах уксуса тоже не очень приятен.
Нафталин
Это старинное средство для борьбы с молью наши бабушки использовали и против мышей. Нафталин надо смешать с каким-либо сыпучим веществом и оставить в помещении. Мыши запаха нафталина не выносят.
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