В доме и на огороде завелись мыши: как просто и легко от них избавиться

Помимо стандартных мышеловок, для поимки грызунов часто используют ловушку из банки. Для этого в банку наливают воду, накрывают листом бумаги, где делают крестообразный разрез. Сверху укладывают приманку (сыр или сало).

Погнавшись за лакомством, мышь обязательно провалится в банку. Что с ней потом делать, каждый решает сам.

Есть немало способов отпугнуть мышей с помощью веществ, которые те не переносят - скажем, рассыпанной вдоль плинтусов золы. Либо - призвать для таких целей запахи, способные прогнать грызунов. Какие запахи способны избавить от таких нежданых гостей?

Мята и ромашка

Такими сушеными растениями надо заполнить полотняный мешочек, и спрятать среди продуктов. Мыши уйдут, даже не приблизившись к продуктам.

Лук

Его мыши тоже не выносят. Лук следует разложить в нарезанном виде, и грызуны "испарятся".

Лавровый лист

Лавровые листья раскладывают, как и травяной сбор - реакция мышей на них идентичная.

Эфирные масла

Ими нужно натереть мебель, и мыши, учуяв этот запах, в помещение больше не сунутся.

Уксус

В местах, где видели грызунов чаще всего, нужно поставить тарелки с уксусной эссенцией. Метод не очень привлекателен тем, что человеку запах уксуса тоже не очень приятен.

Нафталин

Это старинное средство для борьбы с молью наши бабушки использовали и против мышей. Нафталин надо смешать с каким-либо сыпучим веществом и оставить в помещении. Мыши запаха нафталина не выносят.