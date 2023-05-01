Квир-феменистки забросали берлинскую полицию камнями и петардами

Во второй половине дня в Веддинге началась демонстрация.

По данным полиции, участников было около 650 человек. Представитель полиции сказал после окончания, что все прошло без эксцессов.

Демонстрация называлась «Мир вместо капитализма — остановить гонку вооружений и покончить с бедностью».

Баннеры гласили, «Остановить НАТО» и «Остановить войну против России. Нет оружия для Украины. За поражение НАТО».

Вечером на Марианненплац в Кройцберге началась демонстрация женщин под названием «Верни ночь».

Организаторы назвали марш «квир-феминистской демонстрацией».

По данным полиции, участников было около 3000 человек.

Они двигались в сторону Шлезичес Тор. Звучали антиполицейские кричалки, запускались петарды и зажигались бенгальские огни.

«Бутылки и пиротехника были брошены в наши экстренные службы. Мы пока не знаем, пострадал ли кто-нибудь», — написала полиция вечером в твиттере.

Журналисты также сообщали, что в полицию летели камни.

По словам представителя полиции, полицейских, находившихся на полях демонстрации, неоднократно пинали ногами.

Как минимум одна женщина была арестована.