Защитить томаты от болезни: какие меры помогут сохранить и приумножить урожай

Какие болезни подстерегают томаты и что нужно предпринять, чтобы предотвратить потерю урожая?
Мучнистая роса
Это заболевание вызвано грибком, она может дать о себе знать весной либо в конце лета, когда ночи прохладные, а воздух влажный. Недуг проявляется белым налетом на листьях и стеблях.
С первых симптомов нужно лечить томаты серными опрыскиваниями. Серу в виде порошка можно купить в магазине и развести с водой (по инструкции).
Серая гниль
Такая болезнь также вызывается микроскопическим грибком. Как и мучнистая роса, она развивается во влажную погоду. Первые симптомы - бурые пятна на листьях и стеблях, которые покрываются серой или бежевой плесенью.
В плохо проветриваемой теплице серая гниль способна уничтожить весь урожай. Чтобы этого не произошло, растения надо сажать на расстоянии и проветривать теплицу.
При появлении болезни необходимо обработать томаты бордосской жидкостью (по инструкции).
Альтернариоз листьев
Его можно распознать по желтым пятнам, они быстро становятся черно-бурыми и расширяются. При первых симптомах растение также надо опрыскать бордосской жидкостью. Если болезнь зашла далеко, лучше сжечь пораженные части куста, чтобы сохранить хотя бы часть урожая.
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