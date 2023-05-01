Защитить томаты от болезни: какие меры помогут сохранить и приумножить урожай

Какие болезни подстерегают томаты и что нужно предпринять, чтобы предотвратить потерю урожая?

Мучнистая роса

Это заболевание вызвано грибком, она может дать о себе знать весной либо в конце лета, когда ночи прохладные, а воздух влажный. Недуг проявляется белым налетом на листьях и стеблях.

С первых симптомов нужно лечить томаты серными опрыскиваниями. Серу в виде порошка можно купить в магазине и развести с водой (по инструкции).

Серая гниль

Такая болезнь также вызывается микроскопическим грибком. Как и мучнистая роса, она развивается во влажную погоду. Первые симптомы - бурые пятна на листьях и стеблях, которые покрываются серой или бежевой плесенью.

В плохо проветриваемой теплице серая гниль способна уничтожить весь урожай. Чтобы этого не произошло, растения надо сажать на расстоянии и проветривать теплицу.

При появлении болезни необходимо обработать томаты бордосской жидкостью (по инструкции).

Альтернариоз листьев

Его можно распознать по желтым пятнам, они быстро становятся черно-бурыми и расширяются. При первых симптомах растение также надо опрыскать бордосской жидкостью. Если болезнь зашла далеко, лучше сжечь пораженные части куста, чтобы сохранить хотя бы часть урожая.