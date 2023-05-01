ООН направляет высокопоставленного чиновника в Судан

Миллионы суданцев остаются в ловушке из-за гражданской воны, которая 15 апреля вспыхнула между армией генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и генерала Мохамеда Хамданома Дагло, который командует Силами оперативной поддержки (FSR).

«Масштабы и скорость, с которой разворачиваются события в Судане, беспрецедентны», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который решил немедленно направить в регион чиновника ответственного за гуманитарные вопросы Мартина Гриффитса.

«Я нахожусь в пути (...), чтобы изучить, как мы можем оказать немедленную помощь жителям Судана», говорится в пресс-релизе Гриффитса

Как отмечает ООН, гуманитарная ситуация в Судане «достигает предела».