Грецкие орехи в средней полосе: как не допустить ошибок при выращивании южного дерева

Грецкие орехи в средних широтах становятся все более популярными. Что не удивительно: плоды этого дерева чрезвычайно полезны и вкусны, к тому же отлично хранятся.

Но, чтобы посадить такое дерево на своем участке, надо знать, в чем их особенности, в каком уходе они нуждаются и чем могут заболеть.

Сажать грецкий орех надо на солнечном месте, вдали от других растений. Лучше, если это будет готовый саженец. В идеале такую покупку лучше совершить осенью - это идеальное время для посадки ореха. Если у растения была повреждена корневая система, ему хватит времени, чтобы восстановиться.

Перед посадкой деревце следует поместить на несколько часов в воду. Выкопать широкую и глубокую (порядка 30 см) яму. На дно лунки уложить садовую землю, предварительно смешав ее с компостом.

Корневой ком засыпать наполовину землей и полить водой. После впитывания излишков воды засыпать яму оставшейся почвой, уплотнить грунт вокруг дерева и опять полить.

Молодые деревья надо укрепить кольями - чтобы не повредил и не сломал ветер.

Накануне зимы саженцы ореха необходимо присыпать землей, можно замульчировать. Надземную часть - укрыть проницаемым согревающим материалом (к примеру, соломенным матом). Такая мера защитит культуру от морозов.

Весной, после того, как растает снег, регулярно поливать. На урожай можно рассчитывать через пару лет.

В качестве подкормки грецкого ореха использовать навоз (в свежем виде лучше лошадиный, коровьему надо дать перепреть). Свиной в свежем виде нельзя применять, так как из-за большой концентрации азота корни растения можно обжечь.

Еще один вариант подкормки - компост. Можно применять вместе с перегноем и в комплексных составах. Грецкий орех также любит золу.