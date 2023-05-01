Вашингтон обещает поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

В ходе встречи в воскресенье с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым госсекретарь выразил глубокую озабоченность США в связи с установлением Азербайджаном блокпоста на въезде в Лачинский коридор, что может подорвать усилия по укреплению доверия в мирном процессе.

В минувшие выходные Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт на въезде на единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорный Карабах.

Армения посчитала это нарушением достигнутого с Азербайджаном режима прекращения огня.

«Энтони Блинкен подчеркнул важность скорейшего открытия лачинской дороги для коммерческих и частных транспортных средств», — говорится в заявлении МИД США.

Накануне Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Госсекретарь подтвердил, что прямой диалог и дипломатия являются единственными средствами для достижения прочного мира», — говорится в заявлении Госдепа США.

Как утверждает МИД США, Соединенные Штаты и Европейский союз теперь играют важную роль посредников в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.