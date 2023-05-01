Выставка уличного художника Бэнкси добралась до Франции в рамках путешествия из Лондона в Киев

Путешествие из Лондона в Киев через Вифлеем, так называется передвижная выставка BMC (Коллекция Бэнкси Модеста), которая прибыла в Либурн, чтобы открыть для поклонников уличного искусства анархистскую, антиглобалистскую и антимилитаристскую вселенную британского художника.

В огромном ангаре казарменного манежа почти 260 произведений загадочного воинствующего художника украшают стены под высоким потолком сводчатых деревянных лесов (трафареты, шелкография, обложки пластинок, плакаты, наклейки, фотографии).

Эта коллекция собиралась в течение 17 лет по всему миру Франсуа Берардино, также известным как Беру, и уже остановилась в пяти других французских городах.