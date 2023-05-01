Россия нанесла второй предрассветный ракетный удар по Украине за три дня

Вооруженные силы Украины заявили, что 15 из 18 выпущенных ракет были перехвачены ПВО страны, но число попаданий не подтверждает это заявление.

Одной из основных целей был город Павлоград недалеко от Днепра. Представитель России заявил, что были поражены ресурсы для украинского наступления.

Владимир Рогов написал в Telegram, что ракеты нацелены на железнодорожную инфраструктуру и топливные склады.

По заявлению украинских властей, были повреждены «19 многоэтажных жилых домов, 25 частных домов, шесть школ и детских садов и пять магазинов».

Днепропетровская военная администрация Украины описала ситуацию, как «трагическую ночь и утро».