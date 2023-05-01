Прогнать и забыть: какие методы борьбы с муравьями на участке дают максимальный эффект

аскопать муравейник и засыпать туда порошок. Для обработки выбирайте сухие безветренные дни.

Народные средства для борьбы с муравьями

Народные средства для борьбы с муравьями хороши тем, оказывают меньшее влияние на окружающую среду. Из отзывов опытных садоводов действенными являются следующие способы:

Керосин. Керосином обливают муравьиные кучи, часть насекомых погибает, часть уходит. Недостатки: сильный запах, средство воздействует только на один муравейник.

Борная кислота. Препарат в порошке рассыпают в местах скопления насекомых.Опилки, смешанные с листьями чеснока и аниса. Это гуманный способ избавления от муравьев. Насекомые не погибают, их отпугивает запах, и они покидают муравейник. К недостаткам метода относится невысокая эффективность.

антии, что муравьи не вернутся через месяц или два. Тогда придется снова оплачивать выезд дезинсекторов.

Методы профилактики появления муравьев на участке

Для того чтобы снизить риски заселения участка муравьями, можно использовать декоративные растения, обладающие резким запахом. Муравьям не нравится аромат петрушки, полыни, аниса. Можно посеять эти растения по периметру участка, перед входом в теплицу или парник, высадить по периметру грядок.

Этот способ не поможет, если муравьи уже поселились на вашем участке, но растения отпугнут «разведчиков», ищущих место для строительства муравейника.