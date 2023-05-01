Днём понедельника, 1 мая, Каха Каладзе пообщался с журналистами, заявив, им что администрация Брюсселя не предоставила Грузии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз из-за того, что Тбилиси отказался поддерживать антироссийские санкции Запада после начала спецоперации в Украине.

По словам Каладзе, тбилисская администрация приняла политическое решение не вводить санкционные меры в отношении России, и население Грузии отлично понимает причины подобного выбора, поддерживая его. В то же время, политик уверен, что грузинские оппозиционные силы и западные лидеры желают, чтобы Тбилиси ввёл санкции в отношении Кремля.

Каха Каладзе уверен, что действующее правительство Грузии является настоящей проблемой для местной оппозиции и недружественных политических режимов на Западе, поскольку они желают, чтобы в Тбилиси приняли решение об открытии второго антироссийского фронта для отвлечения внимания армии РФ от спецоперации на территории украинского государства.

Характерно, что ранее ряд грузинских высокопоставленных чиновников открыто обвинили правительство Соединённых Штатов в попытке подтолкнуть Грузию к войне с Россией. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что Тбилиси не станет воевать с Москвой.

В то же время Гарибашвили признаёт, что на стороне ВСУ воюют грузинские террористы, однако их действия никак не согласованы с правительством Грузии.