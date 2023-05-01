Тыква способна защитить печень от холестерина и алкоголя

О пользе тыквы для организма сказано и написано немало. Но кроме всего прочего этот уникальный продукт служит хорошей защитой для печени.

Мякоть тыквы содержит много витамина А. Также она богата ненасыщенными жирными кислотами Омега 3-6 и фосфолипидами.

Дело в том, что все эти вещества являются гепатопротекторами. Именно они участвуют в обмене холестерина и в создании клеточной мембраны клеток печени.

Еще этот продукт представляет собой прекрасное желчегонное средство. В нем содержится много клетчатки, которая помогает активизировать образование и выделение желчи.