Земляника из семян: как вырастить ремотантную ягоду, которая плодоносит с мая до самых заморозков

Первые пару месяцев после посадки альпийская ремотантная земляника дает обильные урожаи, ягоды при этом крупные. Но на третий год они уже мельчают, и их становится меньше.

Учитывая эти аспекты, раз в три года нужно обновлять посадки этой ягоды. При этом рассаду можно выращивать из семян. Для этого собрать летом крупные, сладкие ягоды, размять и залить водой на сутки. Затем промыть через мелкое сито и выложить семена на тарелку. Когда они подсохнут - пересыпать в мешочек.

Семена на посадку надо высевать в начале февраля. Если емкость свободная, то пикировать сеняцы не придется. Почвосмесь готовить из листового компоста, огородной земли и песка (в соотношении 4:2:2).

Когда проклюнутся ростки, в воду для полива можно добавить несколько кристалликов марганцовки. Густые всходы можно проредить пинцетом.

Молоденькие кустики земляники на грядку высаживают в мае - по 2-3 кустика в одну лунку, тогда они вырастут более крупными и сильными. Почву обязательно замульчировать - так она будет удерживать нужную растению влагу.