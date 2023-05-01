Раковые заболевания можно предотвратить правильным питанием и поведением

Чтобы предотвратить заболевания раком, нужно, прежде всего, правильно питаться. Придется отказаться от пищевых кубиков, рафинированного масла и молока животного происхождения (кроме домашнего).

Также нужно отказаться от газировок - в них содержится 32 куска сахара на один литр; алкоголя, размороженной еды, воды в пластиковых бутылках из холодильника. Нельзя пить чай из пластиковых стаканчиков, есть горячую еду в бумажном и пластиковом пакете, разогревать еду в микроволновке в пластмассовой посуде.

Нагретая пластмасса выделяет химические соединения, которые вызывают 52 вида раковых заболеваний!

Категорически запрещено пить кока-колу на ананасе, после поедания ананаса и смешивать кока-колу с ананасовым соком.

Еще онкологи не советуют пользоваться микроволновой печью, носить слишком обтягивающее белье, делать маммографию до родов (за исключением эхограммы). Также говорят об опасности использования дезодорантов, особенно после бритья.

Поскольку раковые клетки питаются сахаром, следует отказаться от этого продукта в любом виде. По статистике, те больные онкологией, которые полностью отказались от сахара, проживают гораздо дольше тех, кто продолжает его потреблять.

Чтобы избежать онкологических заблеваний, следует потреблять побольше овощей, мед вместо сахара (в умереннных количествах), растительные белки вместо мяса.

Утром на пустой желудок следует выпивать два стакана воды. Еду нужно есть теплую, но не горячую.

Рекомендуется пить противораковые напитки: смешать сок алоэ с имбирем, сельдереем, петрушкой и серединой ананаса и пить его на пустой желудок. Также ежедневно необходимо употреблять сырую или вареную морковь или свежевыжатый морковный сок.

Эти простые советы продлят жизнь и предотвратят заболевания раком.