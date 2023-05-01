Португальцы получили право на «самопровозглашенный» больничный

Эта мера не повлечет за собой никаких затрат ни для государства, ни для работодателя, поскольку максимальная продолжительность отгула соответствует периоду ожидания, в течение которого работнику не выплачивается зарплата соцзащитой, уточнили в Минздраве.

Это положение является частью комплекса мер «за достойный труд», принятого в феврале парламентом для улучшения условий труда сотрудников.

Реформа Трудового кодекса предусматривает десятки других мер, таких как продление ситуаций, позволяющих работать удаленно, или увеличение выходного пособия.