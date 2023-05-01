Король Карла III дал свое имя туристической тропе в Англии

«Путь побережья Англии короля Карла III» пройдет на 4345 километров вдоль побережья самой большой части Британии.

Это имя подчеркивает любовь монарха к пешим прогулкам и английской дикой природе, заявил сегодня в интервью BBC Radio 4 глава Natural England Тони Джунипер.

По данным природоохранного органа, маршрут должен быть завершен к концу 2024 года, и тогда он станет самой длинной управляемой пешеходной дорожкой в мире, простирающейся от графства Нортумберленд на северо-востоке через юг до Камбрии на северо-западе.

По сообщениям британских СМИ, Чарльз отклонил предложение лондонского аэропорта Хитроу назвать терминал именем короля по случаю коронации.

Причиной этого являются экологические проблемы, говорится в сообщении.

Терминал 2 крупнейшего аэропорта Великобритании с 2014 года носит название «Королевский терминал» в честь матери Чарльза, королевы Елизаветы II.